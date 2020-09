L’allarme arriva proprio dai Pescatori di Como Alpha. Nella serata della pesca in notturna, all’hangar cittadino, ecco la scoperta. Per certi versi doppiamente preoccupante. Durante la sessione in notturna uno dei tesserati è riuscito a tirare fuori un siluro, non di grosse dimensioni. Ma pesce molto pericoloso ed invasino per le specie presenti in acqua: fa una strage continua di pesci ogni giorno per alimentarsi.

Oltre al siluro (gallery allegata) anche la scoperta che non ti aspetti. Catturato un raro – ma temibile uguale – pesce gatto americano. Ecco le foto della cattura e del suo aspetto. Anche questo pesce, al pari dei siluri, è fortemente penalizzante per l’ecosistema del lago. Dire quanti ce ne sono in acqua è ovviamente impossibile, certo è che questa doppia presenza non lascia tranquilli i pescatori.