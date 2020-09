Prove di ripartenza anche per la San Bernardo Cantù (basket maschile A1). Domani sera a Desio prima gara dopo quasi 7 mesi con pubblico presente. In vista della partita casalinga tra Acqua S.Bernardo e Openjobmetis Varese, in programma domani alle ore 20:30, Pallacanestro Cantù comunica a stampa e tifosi le disposizioni per accedere all’area limitrofa al palazzetto e al suo interno:

-Ingresso per i possessori di biglietto in Parterre e per i giornalisti: cancello segnalato (sulla piantina evidenziato con il colore giallo). Parcheggio situato tra il Liceo Majorana e lo Stadio Comunale;

-Ingresso per i possessori di biglietto in Tribuna Primo Anello, Gradinata Primo Anello e Curva: cancello segnalato (evidenziato in blu), adiacente alla nuova biglietteria del PalaDesio, momentaneamente chiusa. Parcheggio riservato attiguo allo stabile dell’Accademia Internazionale di Ginnastica Ritmica;

-Ingresso per i possessori di biglietto in Secondo Anello: cancello segnalato (colore verde). Posto auto all’interno del parcheggio sterrato “area feste” di Largo Atleti Azzurri d’Italia.

Il club informa che i cancelli apriranno due ore prima dell’inizio della gara, a partire dalle ore 18:30. A tal proposito, Pallacanestro Cantù suggerisce ai tifosi di recarsi al palazzetto con congruo anticipo al fine di sottoporsi ai controlli* richiesti.

Inoltre, per evitare assembramenti, il bar del PalaDesio e la Sala Hospitality resteranno chiusi. Vietato anche l’accesso a Desio da parte di tifosi della provincia di Varese. Le autorità competenti hanno previsto il divieto per motivi di ordine pubblico.

*Ai controlli verrà rilevata la temperatura corporea e l’accesso sarà inibito a coloro i quali verrà rilevata una temperatura pari o superiore a 37,5 gradi centigradi. È fatto obbligo a tutti gli spettatori di mantenere le distanze di almeno un metro e di indossare correttamente la mascherina (coprendo naso e bocca), senza toglierla in nessuna circostanza.

Il totale degli spettatori ammessi sarà di 1625. Per questo motivo e per le indicazioni da adottare, si consiglia di arrivare con ampio anticipo al palazzetto. La gara inizia alle 20,30.