Volontari dei pompieri, all’incontro arriva anche la consigliera regionale Spelzini

Un segnale di attenzione e vicinanza al mondo dei volontari. Che da sempre sono parte importante per i vigili del fuoco, ad esempio. Lo sa bene Gigliola Spelzini, consigliere regionale dell’alto lago, colei che nei giorni scorsi ci ha accompagnato a fare un giro nella zona devastata dall’alluvione. E che nel fine settimana ha voluto incontrare i volontari dei pompieri della zona centro ed alto lago (nella foto), ma anche della Valle d’Intelvi per ascoltare problemi e proposte concrete. Gigliola Spelzini è da sempre molto attenta anche alle problermatiche legate ad incen di boschivi e dissesti idrogeologici: è la presidente della Commissione montagna in Regione. Ed è stata molto attiva a gestire la fase acuta dell’emergenza della scorsa settimana