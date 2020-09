Luisa e Katia, due Miss Mamma in visita a Ciaocomo Radio

Viva le mamme e, se è vero che son tutte belle le mamme del mondo, le mamme italiane lo sono un po’ di più. Lo dimostrano Katia e Luisa, ospiti a Ciaocomo di Mattina con le loro fasce da miss. Dal 1994, infatti, esiste il concorso Miss Mamma Italiana nel quale si elegge ogni anno la Miss Mamma Italiana dopo una serie di selezioni provinciali e regionali. Nella finale di quest’anno, tenutasi a Gatteo Mare lo scorso 30 agosto, è stata incoronata Anastasia Sole, 39enne maestra di Mesoraca (Crotone).

Come in tutti i concorsi di questo tipo ci sono riconoscimenti cha la giuria riconosce anche ad altre concorrenti giunte fino alla finalissima, a Katia Giornelli, 34 anni, infermiera, di Lurago d’Erba è andato il titolo di Miss Mamma Italiana IN GAMBE. Katia è mamma di Riccardo, Carlotta ed Arianna, di 9, 6 e 4 anni, appassioanta di canto e montagna. oltre a ciò per cui è stata premiata, ha un sorriso che conquista.

Sorriso e simpatia attributi perfetti anche per Luisa Procopio Miss Mamma Italiana DOLCEZZA nel 2018. Luisa, impiegata, di Cantù mamma di Thomas e Sarah, di 11 e 6 anni, dopo il concorso di due anni fa è rimasta molto legata all’organizzazione del concorso tanto che, spesso, fa da ospite o presentatrice alle varie serate in giro per l’Italia.

Eccole qui, belle, sorridenti e incoronate, a Ciaocomo di Mattina