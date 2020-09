Sono i genitori di un noto esponente del mondo della musica comasca – Riccardo (Ricky) Cecconello i due coniugi 81enni, residenti a Como, morti ieri in un incidente avvenuto nell’area di servizio Foglia est dell’autostrada A14, nel tratto tra Fano e Pesaro. L’auto della coppia, una Suzuki Ignis, diretta a nord, ha imboccato in velocità la rampa di accesso all’area di servizio e si è schiantata contro lo spartitraffico in mattoni e cemento che serve per separare l’accesso di camion e automobili. Per entrambi ferite gravissime, niente da fare

A darne conferma i tanti amici di Ricky, componente della DeeJay History di Como che nei mesi scorsi anche a CiaoComo hanno intrattenuto il tanti telespettatori con produzioni musicali di grande valore- Tote Dy, ma anche Morris Corti e tutti i loro amici si stringono in un abbraccio forte a Ricky in questo drammatico momento. I genitori stavano tornando dalle vacanze. Lei era originaria del Teramano, lui di Saronno ( Varese), ma vivevano da anni a Como. E’ proprio Tote Cacciatore, uno dei più stretti amici di Riccardo, a salutare l’amico e compagno di avventura con un post sulla sua pagina Facebook:”Non riesco nemmeno a scrivere – dice – perchè ti voglio tanto bene. La vita è questa e ci riserva anche questo. Distrutto nel cuore”. Con lui si associano anche altri colleghi: da Morris a Paolo Borghetti, da Andrea Cappellini a Bruno Lekki, da Bulga a Roberto Zonta e tanti altri. Vicini nel dolore a Ricky in questo tremendo momento.