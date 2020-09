Drammatica caduta nel primo pomeriggio odierno in via Regina Margherita a Lurate Caccivio. Da quanto accertato un bambino di 4 anni è volato in strada dal balcone di casa: volo da circa quattro metri, le cause sono ancora da accertare. Il piccolo è finito sulla strada. Subito soccorso, è stato portato in ambulanza in codice rosso – massima urgenza – all’ospedale Sant’Anna dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. E’ tuttora in prognosi riservata e sotto stretta osservazione. Quadro clinico molto serio.