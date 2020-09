Al via la nuova stagione del FOCE di Lugano

C’è un accogliete spazio per spettacoli a Lugano che è molto di più di un edificio, il FOCE è un “punto energia” per la cultura, un headquarter della progettazione artistica ed è pronto a ripartire con una nuova stagione di eventi. In questi giorni è stato presentato il cartellone degli appuntamenti in programma negli spazi del FOCE a settembre.

Un palinsesto che continua la promozione della più variegata espressione artistica, facendo incontrare realtà ticinesi e internazionali, accogliendo proposte di teatro, musica, cinema, danza e incontri. Oltre agli appuntamenti curati direttamente dal FOCE, molte rassegne e festival del territorio trovano ospitalità nello spazio luganese.

Queste le prossime date in programma

MORGEN

Grande Giro – Young Lab

Rassegna HOME > LAB

Ven 04.09, Sab 05.09 | 20:30

Uno spettacolo di teatro ragazzi, che parte dalla domanda: come costruire il futuro?

Un bunker asettico ospita un gruppo di personaggi grotteschi confrontati con un mondo esterno alla deriva, uno scenario post-apocalittico, e una nuova società da costruire. È il momento della presa di coscienza; il momento della trasformazione. Insieme iniziano a fantasticare su un possibile ritorno in superficie per creare un mondo nuovo, un’utopia che diventa sempre più concreta fino a mostrarsi come possibile realtà.