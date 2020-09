Record di tamponi in Lombardia, sono 27.324 quelli effettuati. Aumentano guariti e dimessi (107), un solo contagio a Sondrio e Lodi. Sono 337 i nuovi positivi riscontrati. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,23%. Invariato il numero di contagi da noi: sono 13 come ieri, dati identici. E di questi, come ormai da diversi giorni, i giovani sono in numero rilevante. Un paio di persone ricoverate in ospedale, altre no. Resta l’apprensione per l’ormai imminente inizio delle scuole con i contagi che restano in agguato.

Va ricordato che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 27.324, totale complessivo: 1.671.516

i nuovi casi positivi: 337 (di cui 65 ‘debolmente positivi’ e 15 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 76.574 (+107), di cui 1.317 dimessi e 75.257 guariti

in terapia intensiva: 26 (-1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 244 (+19)

i decessi, totale complessivo: 16.876 (6)

I nuovi casi per provincia: