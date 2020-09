Bianca con inserti blu e le onde sul petto, altra azzurra con risvolti blu sempre davanti e poi quella nera con insert gialli. Logo ufficiale e poi in evidenza lo sponsor Randstad, sul retro San Bernardo. Eccole qui le nuove divise del Como per la stagione 2020/21. Presentate questa mattina all’Hilton di Como con la presenza di dirigenti ed alcuni calciatori che hanno poi posato per le divise.

Foto 4 di 4