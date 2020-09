3.2.1. dolci in forno! E’ partita la nuova stagione del cooking show dedicato al mondo della pasticceria: Bake Off su Real Time (Canale 31). Dei 16 concorrenti ben 6 sono lombardi di cui un comasco, Giovanni Stilo 24enne tecnico informatico di Locate Varesino: lui si definisce nerd con una grande passione per la tecnologia ed una vera malattia per le scarpe e la moda in generale. E’ goloso e i dolci li prepara da quando era bambino ed ora è venuto il momento di mettersi in gioco – dice nella prima puntata dell’8° edizione di Bake Off andata in onda questa sera.

E il gioco è iniziato subito bene per Giovanni finito tra i migliori non ha dovuto affrontare la seconda che ha determinato l’eliminazione del primo concorrente. La prima prova è stata la preparazione di un dolce in grado di rappresentare i concorrenti, un dolce curriculum l’ha definito Ernst Knam, uno dei giudici con Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara e la new entry Csaba dalla Zorza, celebre volto di Cortesie per gli Ospiti. A condurre “le danze” c’è sempre Benedetta Parodi e quest’anno saranno molti gli ospiti sotto il tendone, fa Donna Imma a Federico Hairstyle sfileranno i personaggi della scuderia Real Time.

La prima puntata ha presentato i pasticceri in erba, raccontandone le velleità artistiche, la voglia di emergere, ma ne ha anche mostrato anche i limiti tecnici. Poche le preparazioni valide e tanti gli eccessi di personalità, lo stesso Giovanni Stilo non ha esitato a definirsi il Picasso della pasticceria casalinga. Vedremo nel corso del programma che artista sarà e se saprà eguagliare Federico De Flaviis di Lomazzo vincitore nel 2018