Ora si che tutto è tornati alla normalità. Ma è stata una mattinata difficile. L’ennesima sulle strade di Como: per una doppia situazuone critica evidenziata anche dai nostri precedenti lanci. I lavori di realizzazione della segnalatica orrizzontale su viale Innocenzo (dopo l’asfalto posato ieri sera) e un contemporaneo guaio in viale Lecco: qui stamane un furgone ha danneggiato le sbarre del passaggio a livello con addetti alle ferrovie e poliziotti poi costretti ad azionarle a mano per oltre mezz’ora. Il traffico ha avuto pesantissime ripercussioni in diverse zone. Da viale Lecco a viale Cattaneo da una parte – ma anche in tutta viale Innocenzo fino ad arrivare alla Napoleona per coloro che arrivavano da Camerlata. I lavori della segnalatica sono stati poi interrotti, il guasto alle sbarre sistemato.

