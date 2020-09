E’ stato ritrovato in mattinata in zona Val Veddasca (Varese) il corpo dell’uomo di 38 anni, comasco di Oltrona San Mamette, disperso da sabato scorso durante l’alluvione in zona. È stato rinvenuto nel tratto centrale della forra della Val Molinera. Sono in atto le operazioni di recupero, impegnati il Cnsas, XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino, i Vigili del fuoco, la Guardia di finanza. Dovrebbe trattarsi del corpo di Andrea Galimberti, comasco di Oltrona come detto. Si aspetta solo la conferma del riconoscimento da parte dei suoi familiari anche se non sembrano esserci dubbi a riguardo

Foto 2 di 2