“L’Inizio del Mondo”, apre la mostra dedicata a Brancusi

Si intitola L’Inizio del Mondo, la mostra collettiva dedicata al grande artista rumeno Constantin Brancusi che sarà inaugurata domani, venerdì 4 settembre, dalle 17.30 alle 20, presso il cortile interno di The Art Company Como, in via Borgovico 163. Per celebrare il centenario della realizzazione della scultura omonima, saranno esposte e visitabili fino a fine mese, opere di Roberto Biondi, Elena Borghi, Piero Campanini, Adriano Caverzasio, Matteo Galvano, Giulio Mantovani, Angelo Marsiglio, Carmen Molteni, Giovanni Padovese, Stefano Paulon, Carlo Pozzoni, Pierluigi Ratti, Gianfranco Sergio e Antonio Teruzzi. Una mostra multiforme, costruita sul talento di 14 artisti invitati dal critico Roberto Borghi per omaggiare il genio di Constantin Brancusi, che ha imperniato il suo lavoro sul senso dell’origine e l’essenziale semplicità delle forme.

Primo grande scultore moderno, l’artista rumeno introdusse nuove prospettive di metodo e nuove forme. Prediligendo la scultura a taglio diretto, intervenne sulla struttura tradizionale del gruppo scultoreo e attribuì una funzione del tutto rinnovata ai basamenti, semplificando le forme e depurandole dagli aspetti decorativi tipici della scultura simbolista. L’opera in questione, intitolata “Inizio del mondo”, è infatti un ovale di marmo bianco candido e liscio, senza traccia di scalpello, montato sull’acciaio specchiante e la pietra calcarea. Le sue innumerevoli fotografie, delle singole opere come dell’atelier, manifestano la sua sensibilità per l’ambientazione delle sculture, osservate e documentate come creature nello spazio. Considerato, ancora in vita, tra i più grandi scultori del secolo, alla sua morte, avvenuta a Parigi nel 1957, destinò con lascito testamentario il proprio studio allo Stato francese.

La mostra resterà aperta fino al 25 settembre 2020, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.30 e sabato solo su appuntamento.

Prenotazione obbligatoria contattando il numero 335 8095646 (Carlo).

Sulla base delle vigenti disposizioni in tema di pandemia Covid-19 l’accesso è consentito solo su prenotazione ad un massimo di 10 persone per volta. È obbligatorio l’uso della mascherina e l’igienizzazione delle mani all’ingresso.

Per informazioni: 031576103 – info@theartcompanycomo.it