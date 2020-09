La stagione vera e propria del Teatro San Teodoro di Cantù non è ancora iniziata (ricordiamo che è sempre aperta la campagna per un piccolo aiuto #SanTeodoroRiparte), ma già qualche occasione per aprire, perlomeno, il giardino e altre spazi del teatro comunale si intravvede, venerdì la presentazione “Dieci morsi due libri” e domenica 6 settembre alle ore 21, 𝐓𝐈 𝐑𝐀𝐂𝐂𝐎𝐍𝐓𝐎 𝐔𝐍𝐀 𝐂𝐈𝐓𝐓𝐀̀,le narrazioni teatrali alla ricerca dei luoghi, dei personaggi, della storia di Cantù, 𝐚 𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐢 Alice Pavan e Beatrice Marzorati 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚 dei cittadini canturini e di alcuni gruppi che hanno aderito all’iniziativa lanciata per la rassegna www.estatecanturina.it.

In realtà quello che avverrà in teatro è solo una parte del progetto del San Teodoro e di Cantù Cultura, “Ti racconto una città” sarà una performance itinerante sulla e nella città di Cantù in cui le storie cammineranno per le strade della città scoprendo le sue bellezze. Storie illustri e storie di cortile, tradizioni prestigiose e piccoli segreti, ricordi di famiglia e racconti di fantasia, aneddoti personali e personaggi celebri, persino interviste a canturini e non realizzate su Facebook durante il lockdown, ecco gli ingredienti “in tavola” per narrazione collettiva, un dono per la città, un viaggio che permetterà ai canturini di conoscere più da vicino chi sono stati, chi sono oggi e, chissà, forse chi saranno domani.

Foto 2 di 2



Una prima parte del racconto sarà in Corte San Rocco, l’altra al Teatro San Teodoro, tutti i partecipanti assisteranno ad entrambe le narrazioni divisi in due gruppi distinti per poi confluire ai giardini di Villa Calvi.

Spostamenti e tempistiche di massima:

21.00/21.20 – narrazione presso Corte San Rocco (GRUPPO A)

21.00/21.20 – narrazione presso Teatro San Teodoro (GRUPPO B)

21.20/21.30 – trasferimento da Corte a Teatro e viceversa

21.30/21.50 – narrazione presso Corte San Rocco (GRUPPO B)

21.30/21.50 – narrazione presso Teatro San Teodoro (GRUPPO A)

21.50/22.00 – trasferimento a Parco Martiri delle Foibe

22-00/22.40 – narrazione presso Parco Martiri delle Foibe (GRUPPO A e GRUPPO B)

Domenica 6 settembre 2020 dalle ore 21:00 alle 22:30

Teatro San Teodoro

Evento organizzato da Teatro San Teodoro e Cantù Cultura

𝐓𝐈𝐂𝐊𝐄𝐓

RIDOTTO (14.00€)

INTERO (16.00€)

BCC (12.00€)

50% (8.00€)

Per coloro che parteciperanno da soli all’evento o in compagnia di persone che non fanno parte dello stesso nucleo famigliare o con cui non si ha un rapporto di convivenza.

INGRESSO NUCLEI FAMIGLIARI / CONVIVENTI (min 2 – max 4 persone)

SOLO per persone non soggette al distanziamento sociale in base alle disposizioni vigenti (nuclei familiari, conviventi). Prenotando questa tipologia di biglietto l’utente si assume la piena responsabilità di quanto dichiarato in fase di prenotazione.

All’ingresso potranno essere effettuate verifiche.