Una delle tante segnalazioni arrivate in queste ore in redazione. Riguarda lo stato di alcuni comiteri della città. E’ il nostro lettore Francesco a spedirci la protesta e le foto relative. Siamo al cimitero di Camerlata, via Canturina. Ecco le sue parole

Questa è la situazione di indecente degrado che si perpetra da anni per via dello sfalcio dell’erba tra le tombe , fatto con i decespugliatori che proiettano durante la loro azione erba, terra e a volte anche pietrisco che resta li sulle tombe sporcando e danneggiando. Il tutto viene lasciato lì a onta del decoro e del rispetto per un luogo che dovrebbe essere considerato sacro.

