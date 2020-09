La conferma arriva durante la nostra diretta radio e facebook del mercoledì a CiaoComo: il presidente del consiglio regionale, Alessandro Fermi, svela che domani lui ed una delegazione ristretta sarà a Venezia dove in questi giorni è in corso il Festival del cinema con tanti attori di prestigio presenti, pur nel rispetto delle misure anti-Covid. In Laguna, sul Red Carpet (in termini generici, in realtà quello è riservato solo agli attori….), per presentare al mondo del cinema la bellezza del nostro territorio. Una promozione notevole, con il supporto di Camera di Commercio ed altri enti, per spiegare che il Lario può essere (come già lo è stato in passato) set ideale per riprese di qualità.

Le sue paroile nella diretta di oggi assieme alle precisazioni su emergenza sanitaria e ripresa del mondo della scuola. Fwermi si è anche soffermato molto su come l’alto lago ha reagito all’alluvione di sabato scorso