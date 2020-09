“Fire Charmers” teatro d’ombre e musica a Cantù

In un bosco raso al suolo da un incendio divampante, vaga una gatta selvatica di nome Lyanne. Da qui parte la storia di “Fire Charmers” lo spettacolo di Fossick Project, duo composto dall’illustratrice Cecilia Valagussa e dalla cantante/compositrice Marta del Grandi che, domenica 6 settembre, troverà un’inedito palcoscenico nel cortile dello Spazio Libri La Cornice di Cantù che riapre con il botto dopo la pausa estiva.

“Fire Charmers” è una performance di musica e animazione analogica su lavagna luminosa, una rivisitazione della tradizione del teatro delle ombre che si ispira a tematiche ambientali . Con un viaggio musicale e visivo, Cecilia Valagussa e Marta del Grandi raccontano storie ispirate alle specie animali in via d’estinzione e ai paesaggi del mondo, e invitano il pubblico a riflettere sul rapporto dell’uomo con la madre terra. Protagonista la gatta Lyanne, disorientata e incredula, decide di indagare sulle cause dell’incendio che sta devastando il bosco per far sì che non succeda mai più. La sua ricerca la porta ad incontrare gli anfibi Spark, Flame and Ash: un ululone, una salamandrina dagli occhiali e un tritone crestato. Insieme intraprenderanno un’avventura che li porterà a scoprire la connessione tra i quattro elementi e tutti i fenomeni naturali.

Appuntamento allo Spazio Libri La Cornice in viale Ospedale 8 a Cantù, l’ingresso è a offerta libera, fino esaurimento posti.

L’evento si terrà in cortile, si richiede di prenotare via telefonica: 031 700571 o via mail:spaziolibrilacornice@gmail.com

In caso di mal tempo l’evento verrà rinviato.