La decisione è stata annunciata da Acsm-Agam con una nota arrivata poco fa: il cantiere partito oggi in via del Lavoro a Camerlata – che tanti disagi ha creato (vedi immagini della diretta) – è stato sospeso. Sarò riprogrammato in altro periodo. Decisione di azienda e Comune dopo le tante proteste di oggi per una situazione diventata molto complicata ad un certo punto della giornata. Acsm-Agam spiega che la decisione di chiudere il viadotto dei lavatoi è stata decisa per fermare il flusso di traffico che altrimenti sarebbe confluito nel punto dei lavori. Ma di fatto ne è venuta fuori una mattinata difficile. Caos, disagi, proteste. E poi la decisione più logica: sospendere i lavori. Il cantiere fa parte dell’annunciato intervento di miglioramento della rete di telerisdcaldamento a Como in vista della ripresa dell’accensione degli impianti. Tanti guai lo scorso inverno, dunque si corre ai ripari