Ruben Camillas e Davide Passoni, assaggi di libri al San Teodoro

Dieci Morsi, due libri buonissimi: forse non sarà la solita presentazione di libri, almeno sembrerebbe leggendo l’evento facebook che dice: Presentazione spettacolarizzata con intervento bizzarro degli autori attraverso domande, origami, aeroplani di carta con apertura alare di almeno 70 cm, aneddoti e sineddoche. Del resto Davide Passoni e Ruben Camillas non sono i soliti scrittori…ma sono poi scrittori?

Il primo è uno slammer, cioè uno che è capace di parlare a macchinetta, magari azzeccando anche qualche rima, ma…si può definire poeta? “Nel tempo di uno spazio”, il libro che presenterà venerdì 4 settembre (ore 19.30) al Teatro San Teodoro è un fumetto, perciò…ma anche Ruben Camillas, il co-fondatore di una band indie con un tale di nome Zagor, è un vero scrittore o uno che scrive canzonette?

Qui, però, lo scherzo finisce, primo perchè Zagor, ovvero Mirko Bertuccioli, ci ha lasciati a soli 46 anni a causa del Coronavirus, secondo perchè il libro “La storia della musica del futuro” (ed. People), che sarà presentato da Ruben Camillas, aka Vittorio “Toto” Ondedei, è un’opera pensata e scritta con Mirko, perciò il secondo libro dei Camillas dopo “La rivolta dello zuccherificio”, ed è un intelligente e deliziosa raccolta di storielle bizzarre, pezzi di canzoni, comunicati stampa, dichiarazioni e interviste a cantanti, lettere dei fan, classifiche, tutta un’ipotetica storia della musica del futuro raccontato al presente.

“La storia della musica del futuro”, scritto da Ruben e Zagor Camillas nell’inverno 2019/2020, sarebbe uscito ad aprile 2020. Ma Zagor/Mirko Bertuccioli è purtroppo scomparso il 14 aprile, a causa del covid 19. Tutto è cambiato di segno. Ma non il desiderio e la necessità di condividere le parole e le forme del raccontare. E così il libro è uscito e viene presentato in giro per il mondo. Circola, vive, accende pensieri ed emozioni. Diventa memoria accesa, luccicante.

“La Storia della Musica del Futuro” è stata pubblicata nella collana People Records, diretta da Paolo Benvegnù in collaborazione con Blackcandy Produzioni.

È un libro magico. Contiene parole che permettono di modificare la realtà. Il primo effetto è trasformare i pensieri in molle, che si allungano e ritornano indietro. E fanno quel rumorino dolcissimo…ddoooooiiinnnggg, che ti tiene compagnia quando improvvisamente capisci la fragilità della permanenza ed assieme la lo solidità delle relazioni, degli occhi negli occhi, delle voci che si chiamano da distante. E già questo è un buon motivo per leggerlo ed ascoltarlo.

Poi è un libro che non ha un verso e puoi aprirlo in qualsiasi punto e costruire un tuo percorso personale all’interno della musica del futuro. Tutto è piano e ben ordinato, uno scaffale di eventi e dati, microstorie e analisi sociopolitiche. E ti accorgerai che ad un certo punto sarai lì a chiederti: ma perché rido? Di cosa sto ridendo? Attendiamo risposte.

Sarà Davide Passoni a dialogare, venerdì, con Ruben Camillas che renderà la pariglia a Passoni nella successiva presentazione di “Nel tempo di uno spazio” (SLAM Factory), un unico volume che unisce poesia e graphic novel, per creare due linee narrative parallele ma secanti allo stesso tempo. Quanto dura il tempo? Quanto è vuoto lo spazio? Un biglietto A/R per un viaggio spaziotemporale a base di bacon, uova, caffè e buchi neri. Scritto e disegnato da Davide Passoni durante il lockdown 2020, sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter.com ha raggiunto il 139% dei fondi necessari per l’autoproduzione del volume.

Davide Passoni è musicista, poeta e grafico. In primis animatore sociale esperto in musicoterapia. Ex bagnino. Campione nazionale di Poetry Slam a Squadre 2018 con il progetto Eell Shous. Autore e co-conduttore di “Poetry Slam!” su ZeligTv

Nonostante il velo di tristezza che, inevitabilmente, avvolgerà il ricordo di Zagor Camillas, la presentazione di questi due libri al Teatro San Teodoro sarà davvero divertente. Perchè perdersela ?

venerdì 4 settembre ore 19.30

Teatro San Teodoro – Cantù

