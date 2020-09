Il pianista sul lago,tre minuti dal concerto in streaming di Alessandro Martire

Ventidue minuti di magia sul lago di Como, la seconda edizione del Floating Moving Concert, il concerto sulla piattaforma galleggiante in movimento del Lej Festival, quest’anno è stata uno spettacolo solo in streaming a causa delle limitazioni agli eventi con il pubblico in presenza.

Il pianista e compositore comasco Alessandro Martire ha suonato le musiche del suo ultimo album “Share the World” nello specchio d’acqua davanti a Villa Balbianello e con i monti lariani a far da magnifico fondale allo spettacolo offerto dallo strano natante sonoro.

Qui abbiamo catturato tre minuti del Floating Moving Concert n.2