I Facchinetti, matrimonio bis a Varenna

Una ne fa, cento ne pensa Francesco Facchinetti. L’ultima è il secondo matrimonio con sua moglie Wilma Helena Faissol celebrato ieri, senza parenti causa divieto assembramenti. L’annuncio a sorpresa è stato dato via social a circa sei anni di distanza dalla cerimonia avvenuta nel dicembre del 2014 in Municipio a Mariano Comense, città natale del conduttore «Ho deciso di sposare mia moglie per la seconda volta. Sì, mi sono svegliato e in 48 ore ho organizzato tutto. È andato tutto bene tranne l’orlo del mio vestito e le mie scarpe…che tamarro!» Anche i capelli non erano il massimo come si vede dalle foto delle nozze.

Se la prima volta Facchinetti ha scelto Mariano Comense, il secondo “SI” non poteva scegliere che il lago di Como che ben conosce, ed in particolare Varenna. Impossibilitati ad arrivare al paradiso, i Facchinettis sono scesi alla fermata prima e il colpo d’occhio è meraviglioso (anche grazie alla bellezza di Wilma, sposa bis, e i figli Lavinia Angelica Catherine e Leone).

«Voglio che la mia vita sia ogni giorno straordinaria – ha spiegato facchinetti sui social parlando del matrimonio – In tanti mi hanno chiesto perché abbiamo festeggiato il nostro matrimonio senza parenti, amici stretti, etc etc. I motivi sono 3: – COVID; – volevo condividere questo momento in un modo speciale con mia moglie e i miei figli

– così avrò un motivo per risposare di nuovo mia moglie facendo una festa, quando ci sarà la possibilità, con tanti invitati😆 Volete venire anche voi?».

Francesco Facchientti è il protagonista, assieme alla sua famiglia e al padre Roby, del programma su Real Time che racconta la loro vita “Facchinettis”. Anche questo secondo matrimonio farà parte della serie.