La ripresa che non ti aspetti. Si riparte con le attività a pieno regime – dopo il Sant’Abbondio di ieri – ed ecco la sorpresa. Sgradita senza dubbio, poco nota a molti a dirla tutta visto che dal Comune non era arrivata alcuna indicazione specifica. Di fatto l’intera zona di Camerlata (video allegato) è piombara nel caos fin dalle prime ore della giornata per i lavori di ComoCalor che hanno portato alla chiusura di via Tentorio e via del Lavoro. Ripercussioni in tutta la zona, ma importanti. Fin dal viadotto dei lavatori dove si è formata una lunghissima coda verso Camerlata (regolare nell’altra direzione) per proseguire con la Canturina e via Turati. Un autentico delirio, video e immagini lo confermano.

Ancora da precisare fino a quando dureranno. Certo è una prospettiva choc in vista dell’avvio delle scuole tra meno di due settimane.