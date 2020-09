Restano i tanti detriti nel lago a far capire che è stato un week-end decisamente difficile. Per il resto non si vede quasi nulla. In strada, nei campi. Qualche cumulo di detriti portati dai camion quà e là. Poi più nulla. In neppure quattro giorni – con determinazione e grande voglia di riporesa – l’alto lago in ginocchio sabato mattina è già “risorto”. La conferma nella nostra presa diretta di stamane tra i luoghi dell’alluvione. Con la Regione (rappresentata dal consigliere regionale Spelzini) in prima fila per assicurare i rimborsi dei danni, la Comunità Montana anch’essa presente al fianco di aiende e privati. Con noi anche qualche ammin istratore e i volontari che hanno aiutato a risollevare i paesi flagellati da pioggia e fango.

