Settembre, andiamo…ripartono gli appuntamenti de L’Officina della Musica di Como

A partire dal 4 settembre l’Officina della Musica di Como di via Giulini 14 riprende la sua attività con un weekend che vedrà protagoniste musica e letteratura.

Inaugurata il 20 ottobre del 2017 – locale che, oltre alla musica, propone eventi culturali di vario genere (mostre fotografiche, quadri, ludoteca, teatro) – da quelle prime note che hanno scaldato l’ambiente si sono alternati musicisti appassionati, eclettici, professionisti innamorati dello strumento che hanno fatto, a loro volta, innamorare. Un cuore pulsante che riprende a battere nonostante le molte difficoltà e che, proprio per questo, ha scelto di riaprire il locale con il concerto The Wall, un omaggio a un anniversario appena trascorso, vent’anni fatti nel 2019, che oggi diventa anche il simbolo della ripresa dell’attività nella serata del 4 settembre.

“The Wall rappresenta molto bene l’idea che avevamo: far cadere il muro. Ci siamo sentiti murati per tutti questi mesi”, dice Cecilia Casella; “dal lockdown ma anche dalla paura per tutto quanto stava succedendo; adesso è il momento di andare avanti, con le cautele che ancora sono necessarie, ma andare avanti”. L’evento di venerdì 4 settembre sarà condotto dal giornalista e critico musicale del quotidiano La Provincia di Como Alessio Brunialti, sul palco una band composta da Pierluigi Genduso (tastiere), Giuliano Ros (basso), Andrea Varolo (batteria), Matteo Fermi (chitarra), Elena Fasola e Cecilia Casella (vocals); per ripercorrere i brani principali di un capolavoro dei Pink Floyd che non smette di affascinare; costo ingresso 10,00 eur.

Possibilità di cenare con servizio al tavolo dalle 19.30 alle 21.00. Servizio bar sempre disponibile. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

Sabato 5 settembre alle ore 19.30 evento letterario in piazza Martinelli a Como realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Le Sfogliatelle che, a partire da questo appuntamento, inaugurano una serie di incontri dedicati alla “Musicheria Letteraria”, per portare all’Officina quelle parole che la letteratura contemporanea, attraverso autori comaschi e non, elargisce a piene mani. Le stesse Sfogliatelle che, recentemente, sono diventate editrici, presenteranno il libro “La quarantena imperfetta”, riflessioni, esperienze e racconti di 14 autrici e autori durante il passato lockdown. Presente all’evento anche Dora Markus (le scrittrici Simona Bennardo, Maria Luisa Barbera, Carla Negretti e Roberta Ganzetti) con il libro “Pianerottoli alla deriva” – New Press Edizioni. Le autrici di Controdecalogo hanno realizzato questo nuovo progetto, una raccolta di racconti ambientati in un condominio comasco ma, come sempre accade, ricchi di tematiche e situazioni che ci riguardano. Inoltre ci sarà il tempo del racconto, quello narrato da Sabrina Sigon in Solo 12 minuti – ed. Emersioni, per portare il lettore attraverso gli spazi e i tempi delle storie narrate attraverso Cronos e Kairòs. Dodici racconti che inchiodano il tempo alla parola scritta, quella che consente uno sguardo diretto su ciò che accade quando accade, e che ci coinvolge, proprio perché privo di quel giudizio che ce ne farebbe stare fuori.

Ingresso libero, in caso di pioggia l’evento avrà luogo presso l’Officina della Musica di via Giulini 14 a Como.

A seguire, nel mese di settembre, tutta una seria di appuntamenti da non perdere, a partire dai ClarOscuro in concert (Enrico Zanisi al pianoforte, Stefano Tamborrino alla batteria e Matteo Bortone – miglior nuovo talento italiano 2015 per Musica Jazz – al contrabbasso) giovedì 10 settembre alle ore 21.00; costo ingresso 10,00 eur.

Mercoledì 23 settembre sarà la volta dei Monochrome, the City, esperienze sonore sospese tra suggestioni acustiche e ambienti elettronici, per la rassegna Giocal Wednesday, eventi organizzati in collaborazione con Return2Nature, un progetto nato da un’idea del Cav. Fabius Constable; costo ingresso 10,00 euro.

Il 25 settembre, per Serata d’Onore – format già noto e apprezzato che, in Officina, permette al suo pubblico di conoscere artisti importanti attraverso musica e racconti – ci sarà il cantautore Francesco Baccini, col quale dialogherà il giornalista Alessio Brunialti; costo ingresso 25,00 eur.

Gli eventi musicali di settembre dell’Officina della Musica di Como sono a prenotazione obbligatoria, per info e prenotazioni:

info@notasunota.it

tel: 3492803945