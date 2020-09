Robbie Williams e Ayda salutano il lago: “Italia sei stata meravigliosa”

Un agosto vissuto intensamente sul lago di Como dai “The Williams”, nome della serie in podcast con cui il popolo della rete conosce il cantante Robbie Williams e sua moglie Ayda Field. I coniugi hanno iniziato a condividere via Instagram le loro conversazioni su vari argomenti da quando l’epidemia ha costretto metà mondo nelle case, il titolo esatto della loro serie, infatti è (Staying) At Home With THE WILLIAMS”.

Dalla casa londinese Robbie e Ayda, con la figlia Teddy, sono usciti per venire in Italia ed in particolare passare una quindicina di giorni a Bellagio tra relax. sci nautico, dolci colazioni e il compleanno della bimba. Tutto avvolto dalla privacy della villa presa in affitto, Robbie conosce molto bene il Lario per avervi trascorso brevi periodi di vacanza, questa volta si è fermato più a lungo e, nel salutare il lago, sua moglie Ayda ha voluto ringraziare, sempre sui social, facendo un post al suono di “Bella ciao” con la scritta ” Italia sei stata meravigliosa. Alla prossima”