Ripartire subito. Cercare di farlo con attenzione e precauzioni, ma farlo appena possibile. Il messaggio – con particolare riferimento al mondo della scuola e del lavoro (“Che vanno di pari passo…”), è del sindaco Mario Landriscina in questo 31 agosto 2020. Una strana, anomala (per l’emergenza sanitaria tuttora in vigore), festa del patrono della città. Il primo cittadina questa mattina da noi per salutare i cittadini. Incontro in uno dei luoghi simbolo della città, il Tempio Voltiano