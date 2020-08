L’ingegner Nicola Oteri al timone della Navigazione Lago di Como

Da domani, martedì 1° settembre, Navigazione Lago di Como avrà un nuovo Direttore d’esercizio, a “reggere il timone sarà l’Ing. Nicola Oteri. Siciliano, 43 anni e con una laurea in Ingegneria dei Materiali ed una solida esperienza nel settore della cantieristica navale, Nicola Oteri ha già ricoperto diversi incarichi manageriali.

“Desidero rivolgere un saluto di benvenuto al nuovo Direttore Oteri; siamo certi di aver trovato una persona con le competenze giuste per questo ruolo. – afferma il Direttore Generale Acquafredda – L’Ing. Oteri porterà esperienze e professionalità che costituiranno un valore aggiunto importante per la nostra azienda ed in particolare Navigazione Lago di Como, una realtà fondamentale per l’intero territorio del lago di Como sia per il servizio di trasporto pubblico erogato durante tutto l’anno sia come elemento integrante dell’offerta turistica dell’intero territorio “