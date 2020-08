Sono stati ritrovati a metà giornata di oggi, nella valletta in cui è scomparso, alcuni degli indumenti indossati dall’uomo disperso da sabato, travolto in Val Veddasca da un torrente, sotto al Lago Delio (Varese). Si tratta di Andrea Galimberti, 38enne comasco di Oltrona San Mamette. Le sue ricerche, sospese poco prima del buio domenica sera, sono riprese stamane di buon ora. Come già nella giornata di domenica, sul campo sono impegnati vigili del fuoco e uomini del soccorso alpino, oltre ai carabinieri.

Foto 3 di 3





Battono palmo a palmo la stretta, ripida valletta del torrente che scende dal lago Delio: un corso d’acqua insignificante in condizioni normali, ma anche domenica gonfio d’acqua. A metà giornata sono stati ritrovati alcuni capi di vestiario visionati dal compagno di camminata che era con lui al momento della scomparsa (erano alla ricerca di funghi): il suo socio – che per primo aveva dato l’allarme – ha a quel punto riconosciuto che alcuni abiti sono riconducibili uno allo stesso scomparso, mentre un altro era di sua proprietà.

(foto e dettagli con Varesenews.it)