Via le transenne poco fa. La strada, bloccata ieri da una frana, di nuovo percorribile in entrambe le direzioni. Sospiro di sollievo per le migliaia di frontalieri della zona per domani che altrimenti avrebbero dovuto fare un lungo giro per raggiungere il posto di lavoro. Riapertura dopo la pulizia effettuata nel pomeriggio: al lavoro decine di volontari assieme a pompieri, polizia locale e protezione civile.