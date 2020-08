Vent’anni Sulutumana! Concerto al tramonto a Villa del Grumello

Continua il tour 20venti dei Sulutumana in occasione dei vent’anni di carriera. Dopo il lungo stop e la “festa in casa” al Lido del Segrino, Parco del Grumello ed inaugurerà le attività culturali di settembre organizzate dall’Associazione Villa del Grumello, domenica 6 alle ore 18,30 nel parterre della Villa, all’ombra del grande cedro. Un evento per la città di Como incorniciato dalla bellezza del suo lago, per celebrare i 20 anni di attività del gruppo, che accarezzerà l’anima dei fan con un excursus tra i brani più noti e significativi che hanno scandito il percorso artistico della band.

Musica, natura e pubblico ritrovato: suggestioni ed energie che si incontreranno nella condivisione di un momento di socialità atteso e denso di significato, in questo 2020 sospeso.