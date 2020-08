BOUQUET di tradizione sudamericna e spagnola con Palomares-Espì

Il LakeComo International Music Festival attraversa il lago e dalla Tremezzina si sposta a Bellagio con il duo spagnolo Joaquín Palomares al violino e Fernando Espì alla chitarra. Domenica 30 agosto alle 17 nei Giardini di Villa Melzi i due musicisti proporranno un raffinato bouquet di brani che combinano tradizione sudamericana (argentina e brasiliana) e spagnola, tra ritmo e liricità.

Come gli altri concerti della rassegna di Amadeus Arte, anche questo bouquet ispanico sarà l’occasione per una visita al luogo e, domenica, Villa Melzi d’Eril merita davvero il viaggio impreziosita dal programma di Palomares-Espì. Importante: l’accesso per il concerto è dall’ingresso situato a Loppia di Belalgio, Via Melzi d’Eril 2

Programma

Joaquín Malats:

Serenata (Impresiones de España nº 2)

Celso Machado:

4 Danzas Brasilieñas (1. Qebra Queixo 2. Algodao Dulce 3. Paçoca 4. Sambossa)

Fernando C. Tavolaro:

Milonga nº 5

Francisco Tárrega:

Gran Jota

Laurent Boutros:

Amasia

Manuel de Falla:

El paño moruno, Nana, Jota (Canciones Populares)

Astor Piazzolla:

Café 1930 y Nightclub 1960

Il concerto è in collaborazione con Giardini di Villa Melzi. Il biglietto d’ingresso include il concerto e la visita ai giardini.

Biglietti e prenotazioni su Eventbrite

Biglietti d’ingresso 10 euro + 1,02 diritto di prevendita

Ingresso gratuito fino a 14 anni. Si prega di inviare una mail qualora ci fossero bambini per la disposizione delle sedie e il distanziamento di sicurezza.

Joaquin Palomares è considerato dalla critica uno dei migliori violinisti spagnoli. Diplomato in violino e musica da camera con menzione speciale nei Conservatori di Valencia e Bruxelles sotto la guida di Alos, Leon-Ara, Kleve, de Canck e van den Doorn, ha completato la sua formazione con V. Klimov, D. Zsigmondi e A. Rosand. El País ha scritto di lui “….violinista dalla tecnica straordinaria, dal suono potente ed incisivo, che ha imposto in ogni momento l’indiscutibile legge del virtuoso” e lo Stuttgarter Zeitung lo ha definito “…un poeta-virtuoso con temperamento latino”.

Dopo il debutto a quindici anni con il Concerto per Violino di Beethoven e la successiva partecipazione al Flesh Violin Competition di Londra, inizia una carriera esibendosi nelle migliori sale d’Europa e del Giappone – Konzerthaus di Vienna e Oslo, Auditorio Nacional, Teatro Real, Palau, ed altre – collaborando con orchestre prestigiose – Orchestra Nazionale di Spagna, RTVE, Mozart Orchester di Vienna, Virtuosi della Filarmonica di Berlino, Orchestre da Camera di Lodz – e con direttori quali Maazel, Jurowski, Chernouschenco. Ha partecipato ai Festival di Santander, Granada, Spoleto, Avignon, Montecarlo ed ha suonato con James Levine, Bruno Canino, A. Rosand, Radu Aldulescu, C. Delangle e Franco Petracchi.

Nel 1999 ottiene la nomination ai Premi Grammphon con un cd su Milhaud ed ultimamente ha inciso concerti per violino e orchestra di Beethoven, Hindemith, Chausson, Serebrier e Montesiones.

Docente al Conservatorio Superiore di Murcia, tiene regolarmente masterclass al Conservatorio Reale di Musica di Bruxelles, al Conservatorio di Reykjavik e nella maggior parte dei Conservatori spagnoli. Suona su un Nicola Gagliano (Napoli, 1761) e su un Roberto Regazzi (Bologna, 2003).

Fernando Espí: La sua brillante carriera si basa sull’unione di innata sensibilità musicale con un solida tecnica. La stampa lo riconosce come “uno dei migliori chitarristi spagnolo classici”. Si forma presso il Conservatorio di Alicante sotto la direzione di Jose Tomas, perfezionandosi poi con chitarristi quali Manuel Barrueco, David Russell, Carles Trepat, Pavel Steidl, Ignacio Rodes … e studi post-laurea presso la Scuola Liutaio di Barcellona con Arnaldur Arnalson. Ha conseguito anche il titolo professionale specialistico per antichi strumenti musicali a pizzico e ha partecipato a corsi con maestri come Hopkinson Smith, Xavier Diaz-Latorre o Rolf Lislevand. È laureato in Storia e Scienza della Musica. È stato premiato in prestigiosi concorsi nazionali ed internazionali di fama, quali tra gli altri: Jeunesses Musicales di Spagna (Primo Premio), Concorso Internazionale di Chitarra “Francisco Tarrega” di Benicasim (Secondo Premio e Premio Speciale per la migliore interpretazione del Tarrega Lavoro), Concorso Chitarristico Internazionale “José Tomás” di Petrer (secondo Premio e Premio speciale per la migliore interpretazione di musica spagnola), Concorso Internazionale di Chitarra “Luys Milan” (primo Premio), Concorso Internazionale SAR Principessa Cristina – Guerrero di Madrid (Terzo Premio e Premio Speciale per la migliore interpretazione di musica spagnola) o “Guitarras Alhambra” Concorso Valencia (premio del pubblico) International Foundation. La sua attività concertistica lo ha portato a viaggiare in tutta la Spagna come solista in importanti festival e in tour internazionali in più di venti paesi in Europa, America, Medio Oriente e Nord Africa, collaborando con organizzazioni come la World Youth Choir dell’Unesco e dell’Istituto Cervantes. Coniuga l’attività concertistica con la didattica in per corsi e festival, direttore artistico del Festival Chitarristico Internazionale “Ciutat de Xixona” e creando la propria etichetta discografica “6×8”. Ha insegnato presso il Conservatorio “Manuel Massotti” di Murcia e docente presso il Conservatorio “Oscar Espla” di Alicante e, attualmente, è docente al Conservatorio di Salamanca.

PROSSIMI CONCERTI DEL FESTIVAL

05/09/2020 – 11:30 SILENT No. 2 – Filadelfo Castro (chitarra e loop station) – Villa del Balbianello, Tremezzina

06/09/2020 – 17:30 COMO UNA ROSA – Paola Matarrese (soprano), Christian Lavernier (chitarra) – Anglican Church, Griante

13/09/2020 – 17:00 WINDMILLS – David Fons (viola), Ruben Parejo (chitarra) – Alzate Brianza, Alzate Brianza

20/09/2020 – 17:00 PROMENADE – Florian Koltun & Xin Wang (pianoforte a 4 mani) – Villa Bernasconi, Cernobbio

27/09/2020 – 17:00 EN BATEAU – Jan Palenicek (violoncello), Jitka Cechova (pianoforte) – Villa Bernasconi, Cernobbio

Tessera “Amici di Amadeus Arte”: con 30€ potrete accedere gratuitamente a tutti i concerti e gli eventi speciali del LakeComo Festival.

COME PARTECIPARE AI CONCERTI

Partecipare ad uno spettacolo non sarà semplice come prima, ma nemmeno così diverso dall’andare in un negozio o al supermercato. Vi suggeriamo di vivere la cosa con calma e considerare varie stranezze come un piccolo spettacolo dentro lo spettacolo anche perché non è possibile fare diversamente se decidete di partecipare.

Vige l’obbligo di registrarsi anche nei concerti con ingresso gratuito, d’altra parte avrete un posto dove stare comodi senza ressa e il concerto sarà qualcosa di più intimo. La registrazione, presente sulla pagina di ogni singolo evento, è semplice e se ritornerete più di una volta ulteriormente semplificata.

Anche i soci ci devono comunicare la loro partecipazione via email o whatsapp o sms almeno 12 ore prima dell’inizio del concerto.

Premesso questo, vi elenchiamo qui ciò che comporta assistere ad un concerto attuando le ultime normative in materia e le misure che vi verrà richiesto di rispettare: