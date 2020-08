Torna l’emozione de “La buona novella” con Poggioni e Belcastro

De Andrè a Erba il 29 agosto per l’Estate Erbese al Parco Majnoni. Sabato 29 agosto,ore 21 Faber, musicista e poeta, ne “La buona novella”, un concerto spettacolo pensato e realizzato per raccontare Fabrizio De André a partire dal testo “De André in classe”, scritto da Massimiliano Lepratti. Guide di questo viaggio l’attore Christina Poggioni , con i suoi racconti e Marco Belcastro, chitarra e voce. A loro il compito di rappresentare una delle tappe fondamentali della letteratura italiana del ‘900, l’album “La buona novella”, con l’intensità che merita.

Poggioni e Belcasto hanno “fuso” i loro talenti in molte occasioni nel segno di De Andrè , ma ne “La buona novella”, in cui il cantautore genovese racconta la storia di Cristo ispirandosi ai vangeli apocrifi, c’è più che un sodalizio artistico, una vibrazione di spiritualità che rende il loro spettacolo particolarmente emozionante.

Ne La Buona novella scritto da De’Andrè e Roberto Danè, la figura di Gesù di Nazareth, ma anche di Giuseppe e della Madonna, vengono raccontati nel loro lato più umano. Per la poeticità dei testi e la qualità delle melodie che raccoglie lo stesso De André lo considerava una delle sue opere meglio riuscite: “I Vangeli apocrifi sono una lettura bellissima. Io considero il Vangelo il più bel libro d’amore che sia mai stato scritto. Ho scritto queste canzoni in pieno Sessantotto e resto convinto che abbiano una forte carica rivoluzionaria. Con la buona novella ho voluto dire ai miei coetanei di allora: guardate che le nostre stesse lotte sono già state sostenute da un grande rivoluzionario, il più grande della storia …” disse in proposito l’autore.

LA BUONA NOVELLA di Fabrizio De André

con Christian Poggioni e Marco Belcastro

29 agosto, h 21 a ERBA PARCO MAJNONI

ingresso gratuito su prenotazione

Info

031 615525 – g.zara@comune.erba.co.it

