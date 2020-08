Segrino letterario: le presentazioni di libri e autori sul lago

Quest’anno si apre una nuova stagione letteraria, quella del lago del Segrino. E, più precisamente, nello splendido Lido, già teatro della festa per i vent’anni dei Sulutumana che, per questa nuova occasione, ospiterà molte penne interessanti. Perché la letteratura si nutre anche di luoghi magici e questo, senza dubbio, lo è. Lido balneabile, al suo interno lettini e ombrelloni comodamente distanziati, location per aperitivi suggestivi e pranzi in veranda, fra la fine del mese e per tutto settembre si potranno gustare nel menù anche le presentazioni di diversi libri.

Non a caso il ciclo di incontri avrà per titolo: Buffet Letterari del Segrino; incontri durante i quali, in occasione delle presentazioni, ci sarà la possibilità di prendere l’aperitivo o pranzare in veranda.

Giovedì 27 agosto alle ore 17.30 Susy Zappa presenterà il suo ultimo libro: “La magia del faro”, Editore Il Frangente, libro in cui la scrittrice racconta la sua esperienza di vita in solitaria in un faro della Bretagna, terra affascinante e piena di leggende. Durante la presentazione verranno anche proiettate immagini e video, con Andrea Fiore – Brianza WEB.

Sabato 5 settembre alle ore 13.00 presentazione della nuova edizione del libro di Massimo Gozzi “I Battelli del Lario”, Mondadori, storia e catalogo delle imbarcazioni di linea a propulsione meccanica, attive sul lago di Como, dalle origini ai nostri giorni.

Sabato 12 settembre alle ore 13.00 presentazione libro “Quel brutto inverno in Brianza”, Editore Bellavite, la stagione dei figli perduti dell’erbese Gian Pietro Testori. In una Brianza sempre uguale a sé stessa, solite facce e soliti riti, si incrociano i cammini fragili di ragazzi in attesa di un’occasione migliore. Sul fondo si muovono i traffici di una mafia già onnipresente e del suo veleno, l’eroina, che percorre strade e vene.

Sabato 19 settembre alle ore 13.00 presentazione del libro: “Pianerottoli alla deriva” New Press Edizioni, una raccolta di racconti delle comasche Simona Bennardo, Maria Luisa Barbera, Carla Negretti e Roberta Ganzetti (scrittrici che, per l’occasione, si firmano con lo pseudonimo Dora Markus). Le autrici di “Controdecalogo” sono tornate a incontrarsi per realizzare un nuovo progetto narrativo: una raccolta di racconti, stavolta ambientati in un condominio comasco ma, come sempre accade, ricchi di tematiche e situazioni che riguardano tutti noi.

Sabato 26 settembre alle ore 13.00 presentazione del nuovo romanzo di Domenico Dara “Malinverno”, edito da Feltrinelli. Un romanzo sul potere delle storie, dell’immaginazione e dell’amore, pieno di incanto verso i libri. “Mi sembrò per un attimo che ogni cosa nel mondo, anche i pensieri, anche i sentimenti, anche i morti, avessero la loro giusta collocazione nell’universo, anche io, Astolfo Malinverno, l’unico bibliotecario guardiano di un cimitero che l’umanità abbia mai avuto”.

Gli eventi, organizzati da Lido del Segrino, Libreria Torriani di Canzo e Brianza WEB, non richiedono prenotazione.