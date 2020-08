Ripresa di settembre. Noi ne abbiamo parlato oggi con il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi. Tanti temi, dalla scuola ai trasporti, dal vaccino ai tamponi per chi torna dalle vacanze. Con un occhio di riguardo al turismo lariano e la ripartenza di questo settore. Fermi in diretta stamane per quasi 60 minuti tra domande e curiosità dei lettori.

Oggi anche le dichiarazioni del presidente della Regione Attilio Fontana: “Da Governo solo dubbi e incertezze. Appare dunque evidente che, per quanto stiamo apprendendo in queste ore, sarà necessario un cambiamento del modello di organizzazione scolastica“. Le indicazioni precise ancora non ci sono anche dopo il confronto avvenuto stamane in videoconferenza tra i ministri degli Affari regionali, della Salute, dell’Istruzione, e dei Trasporti e i rappresentati delle Regioni per quanto riguarda la riapertura delle scuole. “È giusto fare questa premessa – sottolinea il governatore della Lombardia – perché siano chiare le responsabilità di un disordinato e inaccettabile avvio del nuovo anno scolastico”.