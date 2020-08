Il Gran Tour tra le delizie di Villa Carlotta

E’ così affascinante che tutti vogliono Carlotta…Villa Carlotta a Tremezzina, definita la “delizia” del lago di Como, è il luogo dove natura e ingegno umano si integrano armoniosamente.

Domenica 30 agosto una tappa del Grand Tour si ferma a Villa Carlotta dove si potranno visitare il Museo e il giardino botanico.

Il Grand Tour, il ricco programma di Abbonamento Musei con percorsi guidati alla scoperta dei musei e delle bellezze del territorio fra arte, storia e natura, propone per l’estate 14 appuntamenti riservati ai soli abbonati, nella forma di passeggiate e visite guidate per piccoli gruppi in Lombardia. Un’ occasione per un turismo di prossimità e conoscenza dellaricchezza locale.

Villa Carlotta incastonata in una conca naturale tra lago e montagne, di fronte a uno scenario mozzafiato, è una splendida dimora, imponente ma sobria, circondata da un giardino all’italiana. Fu edificata in Tremezzina per volere del marchese Clerici e, grazie al mecenatismo del successivo proprietario, Gian Battista Sommariva, toccò il sommo dello splendore, impreziosendosi dei capolavori dei maggiori artisti dell’Ottocento, tra cui Canova, Hayez e Thorvaldsen.

Il tour di domenica 30 agosto sarà un percorso tematico alla scoperta della storia dei suoi proprietari osservando i segni del loro passaggio: le sale riccamente decorate, le preziose opere d’arte e il ricco mobilio ottocentesco. Un viaggio attraverso le collezioni di Villa Carlotta per scoprirne i segreti e le curiosità.

La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati, viste le molte richieste di partecipazione è stato aperto un secondo turno con partenza alle 14.

Ingresso: presentando la card, ingresso gratuito

Percorso di visita: euro 5,00

il ritrovo è alle 14 è presso la biglietteria di Villa Carlotta.

Prenotazioni e iscrizioni

Attraverso il sito www.villacarlotta.it nella sezione Eventi, cliccando sull’appuntamento in calendario

Oppure al link https://www.villacarlotta.it/it/eventi/grand-tour-villa-carlotta-possessori-abbonamento-musei-1/