Il raid lo abbiamo certificato stamane con la nostra diretta (che trovate allegata). Una follia vera. Almeno sei auto distrutte nella notte da chi – con una mazza o altro oggetto di grosse dimensioni – si è accanito contro i vetri di auto lasciare regolarmente in sosta tra viale Innocenzo, via Borsieri, via Torriani e viale Varese. Centro Como o quasi, in un caso quasi come sfregio davanti al comando della polizia locale.

In queste ore, dopo la nostra presa diretta di stamane, si susseguono le reazioni sui social. Decine e decine di commenti, con indignazione alle stelle. Ed una richiesta accorata alle forze dell’ordine: riuscire a prendere i responsabili perchè possano risarcire il danno fatto. La polizia sta cercando di capire se anche nei giorno scorsi – come sembra – ci sono stati altri episodi simili. In queste ore anche la notizia di un possibile fermo, ma finora dalle fore dell’ordine nessuna conferma.