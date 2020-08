Il conto, per ora, dice sei vetture danneggiate in modo molto evidente nella parte anteruiore: con una mazza o un oggetto pesante, i vandali o il vandalo, hanno preso di mira quattro vetture in viale Innocenzo (di fronte al comando della polizia locale), una in via Borsieri, un’altra (un Van) in via Torriano. Vetri mandati in frantumi. La nostra presa diretta.

Indagini per risalire a chi ha compiuto il raid. E non è escluso che nel computo possa entrare qualche altra vettura. In corso accertamenti e verifiche di polizia e polizia locale. Chjoc dei proprietari stamane. Molte auto sono state rimosse dal carro attrezzi.

(foto di Alessia Roversi)