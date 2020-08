33 itinerari lombardi nell'”Atlante dei Sentieri di Campagna” di Albano Marcarini

Strade bianche che s’inoltrano nella campagna lombarda, da percorrere facilmente a piedi o in bicicletta, per ritrovare un tempo sospeso e tutto per noi. “L’Atlante dei sentieri di campagna” di Ediciclo Editore, è una nuova collana dedicata ai sentieri lontani dal trambusto delle città, tra il mare e la collina, dove le strade sono sterrate e le porte aperte per incontrare le persone.

Il primo volume è “Lombardia a piedi e in bicicletta” di Albano Marcarini, urbanista milanese, viaggia a piedi e in bicicletta, scrive guide, disegna mappe, dipinge paesaggi. È stato fondatore di Co.Mo.Do. (Confederazione per la mobilità dolce) e presidente dell’Inventario delle Vie di Comunicazione Storiche e segretario generale, ma per diletto, dell’AVD (Associazione Viaggi desueti). Marcarini è il redattore di www.sentieridautore.it

Le 33 proposte sono radunate secondo i grandi orizzonti geografici della regione: la pianura, i fiumi, la collina, i laghi, la montagna. Così si va dall’Adda di Leonardo alla munificenza di Matilde di Canossa a San Benedetto Po, dalle ‘bollicine’ della Franciacorta alle risaie della Lomellina, dai boschi del Ticino ai castagneti prealpini, dalle limonaie del Lago di Garda alle ‘marcite’ milanesi.

Il territorio comasco è protagonista in diversi percorsi come Inverigo dei cipressi, che si riferisce al viale affiancato da alti cipressi che scende da Villa Crivelli verso il santuario di S.Maria della Noce e viene chiamato dagli abitanti di Inverigo “stradun in pee” per la sua pendenza. Fu realizzato per volere del Marchese Giovan Battista Crivelli nel 1664. oppure La brughiera del Terrò, una passeggiata fra Cantù e Brenna con partenza e arrivo a Olgelasca camminando sugli altopiani che a forma di lunghe dita scendono dalle colline briantee fino al margine della pianura milanese.

Se si va più in altura ecco Il faggio delle parole, un itinerario a piedi di 2 ore e 30 circa, sul versante settentrionale del Monte Generoso. Sul versante elvetico si chiama Generoso, su quello italiano Calvagione, in ogni caso è la ‘vera’ montagna (1701 m) più vicina dove passeggiare fra alpeggi, meravigliose vedute sui laghi prealpini e faggi secolari, fra questi spicca appunto il Foo di Parol, ovvero il ‘faggio delle parole’, per via delle scritte incise sulla corteccia. Furono lasciate dai finanzieri di custodia del vicino confine. Va detto infatti che questi sentieri furono utilizzati fino agli anno ‘60 del secolo scorso dagli ‘sfrusatori’, dai contrabbandieri, ingaggiando memorabili dispute con i militari. Il confine con la Svizzera passa poco distante.

Per ogni percorso è segnalata la lunghezza, il dislivello, il tempo di percorrenza e la stagione migliore nel quale fare l’escursione. Naturalmente c’è come arrivare, dove parcheggiare, mappe e tutti i riferimenti necessari per partire sicuri. Inoltre “L’Atlante dei sentieri di campagna – Lombardia a piedi e in bicicletta”, è corredato da acquerelli realizzati dall’autore e da indirizzi per trovare prodotti a km0 o assaggiare le specialità locali nelle trattorie distribuite lungo gli itinerari. Non manca la tecnologia con le tracce GPS da scaricare

I SENTIERI

1. Morimondo e le sue cascine

2. Le marcite della Bassa Milanese

3. Il Parco della Vernavola

4. Le coste dell’Agogna

5. Fra le risaie e il Po

6. La Via dei santuari

7. I “mosi” del Cremasco

8. Le cascine di Cremona

9. La Via dei Fontanili

10. L’isola del Polirone

11. Il Panperduto

12. Il Bosco del Gaggio

13. Lungo Ticino

14. Il Siccomario

15. L’Adda di Leonardo

16. Pizzighettone e la foce dell’Adda

17. La foce del Secchia

18. Nella Valle dei Mulini

19. La brughiera del Terrò

20. Inverigo dei cipressi

21. Il Monte Canto e Sant’Egidio di Fontanella

22. Il Sentiero Pedemontano del Monte Orfano

23. Bollicine in Franciacorta

24. La collina di San Colombano

25. Con Dante nell’Oltrepò

26. Montisola

27. L’antica Via Valeriana

28. Le limonaie del Lago di Garda

29. I laghi di Virgilio

30. Il faggio delle parole

31. Nel Parco della Val Senagra

32. Il posto delle castagne

33. La Via dei Mercanti

PAGINE: 156

PREZZO: 19,90 euro

Disponibile su tutti gli store digitali e sul sito di Ediciclo Editore