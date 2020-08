Verso la festa di Sant’Abbondio: ecco come sarà quest’anno

Ci avviciniamo alla festa patronale di Como che si celebra sotto la maestosa basilica di Sant’Abbondio, un appuntamento sentito da ogni comasco, ma quest’anno la storica fiera di Sant’Abbondio si svolgerà in una forma inedita a causa del Covid e delle misure tutt’ora in vigore per il contenimento dei contagi: un unico giorno, domenica 30 agosto, e nell’area mercatale di viale Cesare Battisti e viale Cattaneo dove si svolge, solitamente, la fiera del bestiame che ci sarà anche questa volta. Como sarà la prima città a organizzare una fiera zootecnica dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

È in corso di organizzazione la manifestazione che prevede il mercato occasionale agricolo con vendita di prodotti agroalimentari tipici e tradizionali di qualità provenienti dal territorio provinciale e aree circostanti, il mercato a km 0 con prodotti delle imprese agricole locali, mentre per la cucina che rappresenta un forte richiamo per tutti, non sarà possibile utilizzare la tensostruttura nell’area di Sant’Abbondio. Per ovviare si coinvolgeranno enti e associazioni no profit che facciano esclusivamente asporto di piatti tipici con proposte gourmet legate al territorio, vini e birre locali.

Intenso il calendario delle celebrazioni religiose per il Santo Patrono che non subiranno grosse modifiche se non per le normative anti-Covid già in essere per tutte le funzioni. Completano e arricchiscono il programma le visite guidate al complesso della Basilica di Sant’Abbondio e il tradizionale concerto in onore di Sant’Abbondio.

PROGRAMMA

Sabato 29 agosto 2020

VISITE GUIDATE al Complesso della Basilica S.Abbondio

Ore 10.00 e 11.00 a cura dell’Associazione C-Lake, per prenotazioni infopointcomo@comune.como.it

Ore 17.00 a cura della Basilica, per prenotazioni basilica.santabbondio@gmail.com

Le visite guidate sono gratuite, durano un’ora, gruppi da max 20 persone, prenotazione obbligatoria e punto d’incontro davanti alla Basilica.

Domenica 30 agosto

MOSTRA ZOOTECNICA

Dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Viale Cattaneo (tra via Diaz e via Volta)

Ore 18.00

Largo Miglio – premiazione concorso

MERCATO AGRICOLO (IN VIA DI DEFINIZIONE)

Dalle ore 10.00 alle ore 23.00

Viale Battisti (da Torre San Vitale a via Carducci)

Viale Cattaneo (da Porta Torre a Via Diaz)

SOMMINISTRAZIONE D’ASPORTO (IN VIA DI DEFINIZIONE)

Dalle ore 10.00 alle ore 23.00

Viale Battisti (da Via Carducci a Porta Torre)

SOLENNITÀ DI SANT’ABBONDIO

Ore 16.30

S.Messa Solenne – Basilica S.Abbondio

Ore 20.30

Celebrazione dei Vespri solenni presieduti da S.E. Mons. Vescovo con discorso alla Città – Basilica S.Abbondio