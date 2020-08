Un pomeriggio per chiarire i tanti dubbi dell’emergenza sanitaria. Dai test sierologici per tutto il personale della scuola comasco (gratuiti e su base volontaria) ai tamponi (obbligatori) per chi rientra dalle vacanze all’estero dai paesi a rischio. CiaoComo prova a chiarire i dubbi di tante persone in queste ore. Molti coloro che hanno scritto in redazione per avere chiarimenti. Precisazioni con i vertici di Ats INsubria e Asst lariana qui.

Foto 5 di 5









Centinaia le persone che necessitano del tampone dopo le vacanze fuori Italia, i tempi abbastanza veloco. Ma procedura da rispettare. Ecco come