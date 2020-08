Grave incidente questo pomeriggio in via Garibaldi a Fino Mornasco: un ragazzo di 25 anni, del quale non si conoscono ancora le generalità, è rimasto ferito in uno schianto avvenuto in via Garibaldi intorno alle 14.30. Trasportato in ospedale, per fortuna le sue condizioni non sono particolarmente gravi. Il giovane era in sella ad una moto, andata completamente distrutta nell’impatto, che è finita per cause da accertare, contro una Suzuki guidata da una donna di 50 anni.

Foto 2 di 2



Sul posto l’ambulanza 118 e i Vigili del fuoco. Condizioni meno serie di quello che è sembrato all’inizio: il centauro ha avuto problemi al torace ed al bacino. Ricovero precauzionale in ospedale. La moto arrivava dalla parte opposta: l’auto era in fase di svolta-