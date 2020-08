Milano e Brescia a parte, è la terza provincia della Regione con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore. Ben 15 in tutto. Persone molto spesso senza sintomi, positive al virus certo, ma che per ora non necessitano di ricoveri. Comunque dato che preoccupa per l’emergenza sanitaria nel comasco. Nessun decesso, 119 nuovi guariti e dimessi, e zero contagi a Cremona e Lodi. A fronte di quasi 10.000 tamponi effettuati sono 119 i nuovi positivi riscontrati complessivamente.

Va ricordato che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale.

E questo il dettaglio della Regione per oggi martedì 25 agosto

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 9.879, totale complessivo: 1.501.157

– i nuovi casi positivi: 119 (di cui 23 ‘debolmente positivi’ e 0 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 75.901 (+196), di cui 1.265 dimessi e 74.636 guariti

– in terapia intensiva: 15 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 158 (+5)

– i decessi, totale complessivo: 16.857 (=)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 37, di cui 19 a Milano città;

Bergamo: 5;

Brescia: 25;

Como: 15;

Cremona: 0;

Lecco: 1;

Lodi: 0;

Mantova: 2;

Monza e Brianza: 6;

Pavia: 6;

Sondrio: 1;

Varese: 5.