Sia pure in vacanza da qualche giorno, il presidente dell’Ordine dei medici di Como – Gianluigi Spata – interviene in diretta a CiaoComo per parlare del ritorno dei contagi del Coronavirus e le prospettive di una ripresa di settembre tra mille dubbi ed incertezze. Attività e scuole al via, ma i dubbi e le preoccupazioni sono molte. Qui le sue parole stamane in diretta nel programma CiaoComo di mattina.

