Manca una settimana al secondo Floating Moving Concert, il concerto del pianista e compositore comasco Alessandro Martire su una piattaforma galleggiante in movimento sul lago. L’evento dello scorso anno davanti a Cernobbio fu tra i più apprezzati dell’estate per il suo mix di ottima musica, paesaggio e innovazione tecnologica, gli spettatori potevano ascoltare le note del pianoforte sospeso sull’acqua attraverso impianti wi-fi. Quest’anno il Floating Moving Concert n.2 si è adeguato alle norme sul distanziamento delle persone con la decisione, drastica, di evitare il pubblico dal vivo trasformando il concerto galleggiante in un evento streaming e facendo in modo che lo spettacolo sia di tutto il lago di Como.

Martedì 1 settembre alle ore 18 Alessandro Martire suonerà sullo specchio d’acqua di fronte al promontorio dove sorge la fampsa Villa Balbianello, muovendosi tra il golfo di Diana con la ripida falesia e il paesaggio più selvaggio, e l’ameno golfo di Venere uno degli angoli più appezzati del Lario. Per seguire la diretta dal proprio pc o smartphone, occorre andare sul sito www.dice.fm, registrarsi e acquistare il biglietto al costo di 6 €. Questa operazione è già possibile. L’1 settembre collegandosi al sito quando lo spettacolo sta per iniziare apparirà il link per partecipare, a quel punto basterà cliccarci sopra per assistere alla diretta streaming

Alessandro Martire, 28 anni, è uno dei pianisti più interessanti tra quelli emersi nella scena italiana e internazionale negli ultimi anni, dotato di una sensibilità particolare, di un approccio alla musica che mette insieme classicità e pop senza attrito, attraversando i generi con intelligenza e curiosità (Ernesto Assante – Repubblica). Il suo ultimo album “Share the World” contiene molti brani composti ispirandosi al lago di Como. Il concerto galleggiante e in movimento, il primo al mondo di questo tipo, è un atto d’amore di Alessandro per questo lago di cui si fa ambasciatore nel mondo

Abbiamo incontrato Alessandro Martire in Alta Valle Intelvi alla fine di uno dei concerti di Share the World tour”

Per l’evento, realizzato in collaborazione con Villa del Balbianello, bene del FAI Fondo Ambiente Italiano, Alessandro suonerà sul pianoforte “Waves”, uno strumento particolare pensato da lui, disegnato da Claudio Bargna e costruito per l’occasione da una serie di aziende molto affermate del territorio di Cantù.

L’evento è sostenuto da Commissione Europea, Regione Lombardia, Provincia di Como, Fondazione Cariplo, Fondazione Volta, Lago di Como, FAI – Villa del Balbianello, Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, Camera di Commercio di Como e Lecco, RaiNews24 (media partner), Apple Music (digital partner).

ALESSANDRO MARTIRE

“THE FLOATING MOVING CONCERT”

evento streaming, il 1 settembre alle 18 su DICE.FM

Qui il link per acquistare i biglietti.