Sagnino-via San Giacomo: degrado dopo i lavori

Da Sagnino Carlo ed altri amici ci segnalano lo stato di via san Giacomo dopo i lavori per la posa delle nuove condutture del gas. In particolare nel tratto dall’intersezione con via Pascoli fino all’intersezione con via Deledda il cemento ha sostituito i sampietrini in alcuni tratti del percorso riservato ai pedoni e la carreggiata veicolare attende una degna asfaltatura. Come è possibile vedere dalle immagini che abbiamo fatto questa mattina alcuni pali in legno posti a protezione degli alberi sono ora accatastati lungo il lato della strada ed anche alcuni sampietrini sono raccolti in un angolo della via. Ricordiamo che via San Giacomo, dopo numerose richieste da parte dei cittadini e un iter che era iniziato nel 2011 e concluso ad ottobre 2015, era stata oggetto di un importante intervento di messa in sicurezza e un significativo restyling che l’aveva resa particolarmente gradevole. Ora, dopo questi ultimi lavori, i sagninesi attendono che il tutto ritorni come prima.