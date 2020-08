Le “Storie di piazza” della Ubik

Il 28 agosto e l’11 settembre dalle ore 18 torna in piazza San Fedele “Storie in piazza”, la rassegna letteraria della libreria Ubik-Como dedicata all’incontro di autori noti ed emergenti che presentano al pubblico le loro opere dialogando con personaggi del mondo della musica, della filosofia, dello spettacolo, della storia dell’arte, in un confronto aperto con materie diverse dalla letteratura.

Il 28 agosto alle ore 18.00 è in programma l’incontro con Jonathan Bazzi che presenterà il suo nuovo libro “Febbre” (Fandango Libri). Un libro spiazzante, sincero e brutale, che porterà le nostre emozioni a confrontarsi con una storia eccezionale che ha per protagonista un ragazzo come tanti.

Già da bambino era diverso Jonathan. Intelligente e timido, studioso e balbuziente, fragile ed eccentrico; nulla a che fare con la maggior parte dei ragazzini di Rozzano, sempre pronti a menar le mani e a uniformarsi alla grettezza di quel frammento di società. Com’è potuto accadere che il ragazzo che da quel mondo è riuscito faticosamente a prendere il volo, oggi stia così male? Forse è leucemia, forse Jonathan sta morendo. Ancora altri esami, altri aghi, altre visite mediche, fino a quando, nero su bianco, arriva l’ultimo esito.

(www.lalettricegeniale.it)

“Mio padre che, secondo quello che hanno deciso al momento della separazione, dovrebbe venire a prendermi un giorno a settimana e un weekend ogni quindici giorni e invece non segue l’accordo, non viene quasi mai. Lo aspetto per giornate intere, vicino al telefono di plastica grigia a casa dei nonni. Ha detto che mi chiama e poi viene a prendermi. Non chiama, nonna. Papà si è dimenticato. Fa sempre così, e tu ancora aspetti, ancora ci credi”.

Finalista al Premio Strega 2020, dialogherà con l’autore Chiara Piscitelli, responsabile della libreria Ubik-Como.

Evento organizzato da: Libreria Ubik-Como, Fandango Libri, Jonathan Bazzi.

Sempre alle ore 18.00, l’11 settembre appuntamento con Erika Grazia Lombardo che presenterà il volume “La casa Leggera” Ordinata, pulita e sostenibile, in soli 31 giorni (Rizzoli).

Erika Lombardo di ‘Armadio di Grace’ che, oltre a essere una pagina molto seguita su Instagram, è anche e soprattutto un servizio di organizzazione, ci prende per mano ed entra con noi in punta di piedi nella nostra casa, per aiutarci a farne il luogo che abbiamo sempre sognato. Dalla cucina al soggiorno, dal bagno al ripostiglio, pertinenze comprese, Erika prende in esame ogni ambiente attraverso un percorso di trentuno giorni fatto di gesti semplici e definiti per le necessità di ogni zona, di consigli su ordine e pulito da mettere subito in pratica, di segreti utili e testati in anni di esperienza come professional organizer. Lo scopo non è quello di trasformare le nostre stanze in mausolei intoccabili, ma di recuperare l’ordine mentale che ci consente di vivere più serenamente. Senza dimenticare che la cura delle nostre mura passa anche dal rispetto per la natura.

Dialoga con l’autrice la giornalista Dalila Lattanzi.

Evento organizzato da Libreria Ubik-Como e Armadio di Grace.

Gli incontri sono aperti al pubblico e gratuiti, causa le restrizioni dovute al Covid19 occorre prenotare il posto a sedere in libreria.