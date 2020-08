Un incendio sulle cui cause sono ancora in corso accertamenti. E’ quello scoppiato prima della mezzanotte in una corte – e poi propagatosi al primo piano – di uni stabile di via Sessa a Guanzate. Il rogo è stato domato dai pompieri arrivati in posto con quattro mezzi. Spavento si, ma tutti evacuati in tempo. Nessun ferito o intossicato. Restano i danni provocati dal rogo, ancora tutti da valutare. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso prima delle 2. Non ancora chiariti, come detto, i motivi del rogo.

