E’ ancora in osservazione in ospedale Gaia Valsecchi, la nota sportiva comasca ferita da un pirata sabato mattina mentre si allenava in Mountain Bike sulla Regina tra Carate Urio e Laglio. Da oggi le forze dell’ordine stanno cercando chi l’ha fatta cadere rovinosamente senza prestare i soccorsi: visione delle telecamere della zona per poter risalire al numero di targa dell’autore. Ed anche Gaia, attraverso di noi, chiede se qualcuno sabato mattina ha visto qyualcosa di farsi avanti e di contattare polizia locale o carabinieri.

Questo il suo racconto dal letto dell’ospedale dopo la tremenda disavventura

Mi ha colpita dal dietro, distratto o ubriaco o tutti e due. Ma cambia poco dato che È SCAPPATO, SENZA SOCCORRERMI e lasciandomi in strada

Dopo avermi fatto fare un doppio carpiato frontale sull asfalto !!!

Cedrto, l’ ho vista brutta e, dopo mille esami interni ed esterni, sto abbastanza bene, in osservazione …

Se qualcuno avesse visto qualcosa certo, mi può aiutare….