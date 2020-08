Un escursionista tedesco, sfinito per la lunga camminata, è stato recuperato nella notte dal personale del 118 e della delegazione lariana del soccorso alpino nella tarda serata di ieri all’Alpe Malpensata, in alto lago, zona Livo. L’uomo era partito da Cama, in Svizzera, diretto al Dosso del Liro ma nel lungo tragitto ha perso l’orientamento e si è ritrovato in una zona impervia. Stremato e al buio, ha allertato i soccorsi. La centrale 118 ha inviato sul posto l’elisoccorso decollato da Como, abilitato per il volo notturno. Il turista è stato localizzato tramite i visori notturni e recuperato: è in condizioni discrete, portato in ospedale a Gravedona precauzionalmente.