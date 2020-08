Martedì 25 agosto

Giorgio Canali + I Tristi feat. Plastica

> Orari: apertura dalle 19.30 Inizio concerto ore 21. Ingresso 10 euro acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni.it; 12 euro in loco.

Mwecoledì 26 agosto

Omar Pedrini: dai Timoria ad oggi

> Orari: apertura dalle 19.30 . Inizio concerto ore 21. Ingresso 15 euro acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni.it;

La prevendita è fortemente consigliata in relazione al numero limitato di posti; per info 339 8842707 (telefonare in orario 18.00-22.00)